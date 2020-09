PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Vidal dice sì all'Inter. La Juve sogna Suarez"

"Vidal dice sì all'Inter" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Accordo tra l'Inter e il centrocampista cileno, pronto a lasciare il Barcellona per tornare in Italia. Il club nerazzurro ha messo sul piatto un biennale: gli agenti del calciatore trattano con il Barça per accelerare la risoluzione del contratto. Adesso tutto su Kanté. Ranieri che lo lanciò: "Alza il livello".

Telenovela Messi - "Altra blau...grana. Messi multato. Ma papà Jorge quando arriverà?". Proseguono le schermaglie a distanza tra il Barcellona e la Pulce argentina.

I rossoneri - "Ibra e Tonali: il Milan è vostro. Ora Brahim Diaz". Di spalla si parla dei colpi di mercato del Milan: rinnovato ufficialmente il contratto di Ibra che ha scelto la maglia numero 11, si tratta per chiudere Sandro Tonali dal Brescia (ormai a un passo) e Brahim Diaz dal Real Madrid. In Europa League il 17 settembre in Irlanda contro lo Shamrock.

Casa bianconera - "Pirlo ha cancellato il Sarrismo e ora sogna pure Suarez". Dzeko in stand-by: Roma e Napoli devono trovare l’intesa per Milik. Luis cerca una buonuscita dal Barça e pensa all’accordo con i bianconeri.

La Dea - "Tre positivi all'Atalanta. Gasp in raduno con pochi". Ieri il ritrovo dell'Atalanta. Convocati 26 giocatori, assente Ilicic. Tre giocatori positivi al Coronavirus.

La giovane stella - "Guerra, incendi, gol. Così Camavinga (17 anni) ha sedotto la Francia...e Zidane". Convocato in Nazionale da Deschamps, Camavinga ha stregato la Francia ma anche il Real Madrid di Zidane.