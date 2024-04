PRIMA PAGINA - Il Mattino: "ADL e il piano Conte, da ingaggio a mercato e staff"

"Ingaggio, mercato, staff. È tutto chiaro nella testa di Aurelio De Laurentiis"

TuttoNapoli.net

Ingaggio, mercato, staff. È tutto chiaro nella testa di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, come riporta Il Mattino in prima pagina. "Il piano Conte" prende forma, ADL prepara le mosse per portare in terra partenopea l'ex tecnico di Juve ed Inter.

Così facendo coach Calzona, attualmente al comando della squadra azzurra, sarebbe libero di tornare a coprire a pieno regime il ruolo di c.t. della Nazionale slovacca.