PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Napoli, riserve da 170 milioni"

"Juve troppo forte per la Salernitana. Napoli, riserve da 170 milioni" scrive Il Mattino oggi in prima pagina. Vittoria per 3-0 dei bianconeri all'Arechi grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e al gol di Filip Kostic.

Intanto il Napoli si gode il primato, arrivato grazie anche alle riserve di lusso: la panchina dei partenopei vale 170 milioni di euro.