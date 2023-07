PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Agnelli va all'attacco della giustizia sportiva"

In apertura l'impresa di Sinner a Wimbledon: "Siinner!".

Tuttosport, nell'edzione di oggi, in taglio alto parla della situazione giudiziaria dell'ex presidente della Juventus: "Agnelli va all'attacco della giustizia sportiva". In apertura l'impresa di Sinner a Wimbledon: "Siinner!". In taglio basso spazio al calciomercato del Torino: "Schuurs ai saluti. Toro, riecco Hien".