PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con la Juve: “Aria di stangata!”

Tuttosport dedica l’apertura alla Juventus e alla questione delle plusvalenze: "Aria di stangata. Ma Agnelli ai dipendenti: “Siamo tranquilli”. Caso plusvalenze: dalla procura della federazione trapela la volontà di infliggere penalizzazioni in punti a tutti i club che venissero riconosciuti colpevoli. Il presidente della Juve rasserena l’ambiente. Ieri l’ad Arrivabene sentito in procura”.

In taglio centrale si parla di campo e della sfida con la Salernitana: "Tutto su Kean". In spalla si parla di Torino: “Belotti choc, fuori per almeno 2 mesi” e di Inter: ”I dirigenti dell'Inter rinnovano”. Sulla destra la vittoria del pallone d’Oro di Messi.