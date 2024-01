PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Campioni d'inVARno"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con l'Inter campione d'inverno e gli episodi VAR: "Campioni d'inVARno"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con l'Inter campione d'inverno e gli episodi VAR: "Campioni d'inVARno". In taglio basso, spazio alla prossima avversaria del Napoli, il Torino: "Toro, la vittoria vale i rinforzi". In spalla, spazio a Milan e Roma: "Il Milan punta Zirkzee, Mou benedice Huijsen". Taglio alto riservato al giovane talento della Juventus: "Il destino spinge Yildiz".