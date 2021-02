PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Conte, io non mollo"

Tuttosport apre in prima pagina con la doppietta di Ronaldo segnata contro il Crotone che vale la vittoria e rilancia la Juventus in campionato: "Conte, io non mollo". In taglio alto il focus sulla sfida di Champions League tra Lazio-Bayern Monaco: "Bayern stanco e dimezzato, provaci Lazio!". Nel taglio basso, invece, si parla delle critche dei tifosi rivolte ai giocatori del Milan sui social: "Romagnoli-Ibra, rabbia sul web". Spazio anche alla rielezione di Gabriele Gravina come presidente Figc. Sulla sinistra la crisi finanziaria dell'Inter: "Gli Zhang divisi. Steven resiste".