"Juve, l'orgoglio. Toro, il nulla". E' questa l'apertura di Tuttosport in prima pagina, descrivendo così un derby di sicuro non bello da vedere. "Gasp risorpassa, Spalletti non ci sta", si legge invece in merito alla bagarre in vetta con l'Atalanta che ha scavalcato il Napoli grazie al successo col Bologna.