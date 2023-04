PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Gravina, e adesso?”

“Gravina, e adesso?”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

“Gravina, e adesso?”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport. "Il presidente federale deve dimostrare che non si tutela solo Lukaku. 171 daspati per cori razzisti: la Juve paga, gli altri ancora no. Il caso Aia". Spazio anche alla semifinale di Coppa Italia di domani tra Inter e Juve: "Lukaku è caldo. Bremer non vede l'ora". In taglio basso la vittoria per 3-1 dell'Atalanta ai danni della Roma.