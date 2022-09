PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Guaio Osimhen, un mese di stop"

In apertura l'intervista esclusiva a Sabatini, che portò Paredes alla Roma: "Paredes verticale".

Osimhen si ferma per un infortunio muscolare, Tuttosport nell'edizione odierna titola in prima pagina: "Guaio Osimhen, un mese di stop". In apertura l'intervista esclusiva a Sabatini, che portò Paredes alla Roma: "Paredes verticale". In taglio alto spazio a Inter-Torino di oggi: "Vlasic agita Inzaghi. E l'Inter ha un compratore".