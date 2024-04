PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juventus, Zaccagni c'è"

"Contatto col procuratore che prende già le distanze da Lotito".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il mercato della Juve: "Juventus, Zaccagni c'è. Contatto col procuratore che prende già le distanze da Lotito". In taglio basso spazio ai spettacolari quarti di Champions League: "Real-City, la fiera delle meraviglie". Di spalla il mercato del Torino: "Toro, tre nomi per il dopo Vanja".