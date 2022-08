PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Max, c'è Kostic per te"

E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con il mercato della Juventus

"Max, c'è Kostic per te”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con il mercato della Juventus non solo in entrata ma anche legato alla possibile cessione di Rabiot. Di spalla c’è spazio anche per il calciomercato del Torino con le parole di Vlasic. In taglio alto l’intervista esclusiva ad Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza.