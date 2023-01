PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli-Osimhen, festa a forza 50"

In apertura spazio alle parole della nuova dirigenza bianconera alla squadra, in vista di Juventus-Atalanta: "Fate vedere cos'è la Juve".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, titola in prima pagina: "Napoli-Osimhen, festa a forza 50". In apertura spazio alle parole della nuova dirigenza bianconera alla squadra, in vista di Juventus-Atalanta: "Fate vedere cos'è la Juve". Di spalla il Torino che sbanca il Franchi grazie alla rete di Miranchuk: "Mira, che Toro!". In taglio basso spazio al mercato: "Rinforzi, in arrivo Ilic", "Zaniolo se ne va. Roma, c'è Ziyech".