PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Nessuno decide. Così è Farsopoli"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando del ricorso di Giraudo

© foto di baratto

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando del ricorso di Giraudo: "Nessuno decide. Così è Farsopoli". Il sommario: "Il ricorso di Giraudo ultimo caso di rimpallo di responsabilità". Il taglio alto è riservato alla situazione in casa Inter: "Zhang-Acerbi, grossi guai". In taglio basso spazio alla Juventus: "Max, visto Yildiz che spettacolo?".