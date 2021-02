PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Spavento Osimhen"

"Spavento Osimhen",Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedica uno spazio in prima pagina alla paura in casa Napoli dopo il trauma cranico dell'attaccante azzurro, riportato in Atalanta-Napoli. Apertura dedicata all'impegno della Juventus contro il Crotone nel posticipo di stasera: "Aggrappati a Ronaldo". A centro pagina spazio alla vittoria dell'Inter nel derby di Milano e alla fuga in vetta della squadra di Conte: "Inter atto di forza".