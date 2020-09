PRIMA PAGINA Tuttosport: "Spunta Llorente per l'Inter"

"Pirlo alla Juve: 'Datemi un bomber'". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sui bianconeri. Il tecnico - si legge - archivia con soddisfazione il 5-0 in amichevole contro il Novara (in gol Cristiano Ronaldo, Ramsey, Pjaca e doppietta da parte di Portanova", ma ammette: "Serve un attaccante, prima possibile".

Torino - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale ai granata con il titolo seguente: "Ciao Rodriguez, ma Torreira è vicino!". Per Giampaolo non ci sono solo guai con il terzino sinistro che si ferma per noie muscolari, mentre il centrocampista dell'Arsenal si avvicina.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina di quest'oggi del giornale con il titolo seguente: "Volata vice Lukaku: rispunta Llorente". Non c'è solo Giroud nel mirino della squadra arrivata seconda in campionato lo scorso anno. Tante le opzioni percorribili da Marotta e Ausilio.

Premier League - "Ancelotti stende Mou. Castagne, subito gol". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio laterale sul campionato inglese questa mattina. L'Everton piega il Tottenham, mentre l'ex esterno dell'Atalanta va subito in gol nella vittoria per 3-0 del Leicester.