PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Sudakov, opzione scudetto"

"La Juve punta sul mercato di gennaio per colmare il gap con l'Inter".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il mercato della Juventus: "Sudakov, opzione scudetto. La Juve punta sul mercato di gennaio per colmare il gap con l'Inter". In taglio alto spazio al Torino che pareggia a Frosinone: "Arbitri-Toro, ora basta! 'Troppi episodi contro'". Di spalla spazio alle milanesi: "Inzaghi vince più di Conte e Mourinho. Ma ora i titoli". "Il Newcastle fa sperare il Milan. Pioi però...".