PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Toro: Ostigard e Thorstvedt"

In taglio alto spazio all'eliminazione dell'Inter dalla Champions League dopo la sconfitta ai calci di rigore contro l'Atletico Madrid: "Inter: gode il Cholo!".

"Juve mondiale, ne servono 10", apre così Tuttosport nell'edizione odierna in riferimento alla partecipazione della Juventus al Mondiale per club. In taglio alto spazio all'eliminazione dell'Inter dalla Champions League dopo la sconfitta ai calci di rigore contro l'Atletico Madrid: "Inter: gode il Cholo!". In taglio basso il mercato del Torino: "Toro: Ostigard e Thorstvedt".