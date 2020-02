PRIMA PAGINA - Tuttosport - "CR7 da record! Juve, ora il Lione"

"CR7 record. Juve, ora il Lione", titola così l'edizione odierna di Tuttosport. Spazio alla vittoria dei bianconeri contro la SPAL per 2-1: in gol Cristiano Ronaldo e Ramsey. La squadra di Sarri aspetta di sfidare i francesi in Champions League: partita in programma marcoledì 26 febbraio alle 21. In basso si parla di Coronavirus. Rinviate le gare di Inter, Atalanta e Verona