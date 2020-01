PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter, Conte va in formula 3. Toro, Verdi paga"

"Inter, Conte va in formula 3. Toro, Verdi paga" si legge in prima pagina sull'edizione odierna di Tuttosport. Tre acquisti per i nerazzurri: si tratta di Eriksen, Giroud e Young per rinforzarsi a gennaio. In alto la foto di Demiral e Zaniolo, i due vittime di rottura al crociato all'Olimpico. "Non molliamo mai!" il loro virgolettato dopo l'operazione. Di spalla c'è il programma della Coppa Italia, con tante gare degli ottavi oggi, ma anche la foto di Verdi che pagherà dopo essere uscito contrariato in occasione del match contro il Bologna vinto dalla squadra di Mazzarri per uno a zero.