PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve-Inter, Zhang durissimo!"

"Juve-Inter, Zhang durissimo!" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Il presidente dell'Inter non ci sta ed ha alzato la voce. In alto le difficoltà societarie del Milan col rapporto ormai compromesso per Boban e Maldini. Di spalla "Cagliari choc" per l'esonero a sorpresa di Maran. Rivoluzione Toro: nessun intoccabile in vista della prossima stagione.