Prudenza, ansia e giorni infiniti: come la città sta aspettando Parma-Napoli

All'improvviso la prudenza, l'ansia, il timore, la paura e poi la fiducia, l'ottimismo, quella luce che si fa entrare volentieri. Sono differenti gli stati d'animo e i sentimenti della città nell'intervallo che sembra infinito tra Genoa e Parma. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, raccontando dell'atmosfera in città e di questi giorni che sembrano non passare mai per i tifosi. Il lungo countdown è cominciato al triplice fischio di Napoli-Genoa, dopo il gol di Vasquez, il 2-2 che ha gelato il Maradona, l'istante che ha capovolto gli umori.

La città ci credeva e ci crede, ma in maniera diversa: due anni fa il Napoli aveva costruito il suo scudetto già in primavera, oggi è tutto aperto: "Pochissimi festoni, quasi nessuna bandiera per le vie del centro, solo un forte ottimismo che l'ultima partita ha scalfito, ma non annullato. E' stata anche la settimana della rincorsa ai 3.500 biglietti disponibili per il settore ospiti del Tardini. Sono andati esauriti nel giro di una ventina di minuti. Tantissimi sono rimasti fuori. Hanno provato invano ad acquistare il biglietto. Una domanda troppo elevata rispetto all'offerta".