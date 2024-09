Pugno duro contro i tifosi del Napoli? A rischio anche le trasferte di Empoli e Milano

Continua a tenere banco il divieto di trasferta per i tifosi azzurri residenti in Campania. La decisione è arrivata soltanto ieri, generando grande rabbia e delusione nei tifosi del Napoli che da tempo avevano comprato i tagliandi (ma soprattutto treni, voli e prenotato alberghi, come vi abbiamo testimoniato).

I tifosi perbene pagano i disordini che si sono verificati domenica scorsa a Cagliari, quando la partita fu sospesa a seguiti del lancio di oggi e fumogeni tra il settore ospiti e la curva Sud rossoblù. La antica rivalità con la Juve ha poi fatto il resto, suggerendo - scrive la Gazzetta dello Sport - di vietare la trasferta e evitare l’arrivo degli ultrà. Non solo: per i tifosi del Napoli adesso sono a rischio anche le prossime due trasferte: a Empoli il prossimo 20 ottobre a Milano (contro il Milan) del 29