Quando rientrano i Nazionali? Dai primi domani fino a Olivera: ecco quando torneranno

Due giorni di pausa per il Napoli di Antonio Conte, che tornerà ad allenarsi domani a Castel Volturno in vista della gara di domenica contro l'Empoli. E lo farà con i primi nazionali subito in gruppo. Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori, in campo questa sera a Udine per Italia-Israele, ci saranno. Con loro anche Ngonge, impegnato col Belgio questa sera contro la Francia, Kvaratskhelia (alle 18 Georgia-Albania) e Lobotka, impegnato in Azerbaijan-Slovacchia (anche lui alle ore 18).

In campo nel pomeriggio anche Anguissa per la nuova sfida al Kenya. Domani toccherà poi giocare a Gilmour, McTominay, Rrahmani e Rafa Marin. Per questo loro rientreranno mercoledì a Castel Volturno e l'ultimo sarà poi Olivera. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.