Quando rientrano Lobotka e Lozano? Gazzetta: "I tempi non sono brevissimi"

Contro il Cagliari Stanislav Lobotka e Hirving Lozano non ci saranno. Così come al ritorno col Barcellona e probabilmente con la Lazio. Ma allora quando rientreranno? I tempi di recupero li fornisce La Gazzetta dello Sport: "Lobotka e Lozano hanno lavorato in palestra e i tempi non sono brevissimi . Per il primo, che si è fatto male contro l’Inter , si spera in una decina di giorni. Per il messicano (lussazione alla spalla) ci vorrà un mesetto".