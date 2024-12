Quattro giocatori in uno: dove può giocare Danilo nel Napoli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di Danilo e della trattativa con il Napoli, spiegando quanto il difensore della Juventus possa essere utile per la squadra azzurra in vista del futuro con la sua duttilità.

"Con Danilo un allenatore si trova in rosa quattro giocatori in uno: centrale di difesa, terzino destro o sinistro, ma anche mediano all’occorrenza come ha fatto in passato".