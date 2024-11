Ranieri-Conte, più che colleghi: dalla Sardegna all'Inghilterra, il racconto di una forte amicizia

L'esordio di Claudio Ranieri in questa sua terza esperienza da allenatore della Roma andrà in scena in quello che è stato il suo stadio, ormai tanto tempo, e contro un allenatore di cui è tanto amico. Il 24 novembre, ore 18 o giù di lì, Antonio allargherà le braccia e accoglierà Claudio allo stadio Maradona, San Paolo ai tempi in cui era lui l’allenatore del Napoli, i primi senza il Diego (1991). Ed è romantico, bello che a celebrare il ritorno di Ranieri in Serie A sia Conte: molto più di un collega, molto più di un’ottima compagnia a tavola. Un amico, appunto: si sono frequentati in Italia e in Premier, da Londra alla Sardegna.

A Quartu Sant’Elena, l’ultima pizzicata dai paparazzi social. Solita formazione a tavola all’Arke, quella della sera prima da Lillicu al Poetto: il signor Antonio e la signora Elisabetta, Sir Claudio il festeggiato, 72 anni da soffiare, e la signora Rosanna. Mariti, mogli e un rosso sardo. Era ottobre, fine sosta, Ranieri allenava il Cagliari e si apprestava a sfidare la Salernitana mentre Conte dribblava domande insistenti di chi lo accostava al Napoli - in piena crisi Garcia -, e alla Roma. Ma guarda i casi della vita: quasi una cena del destino. E così un anno e un bel po’ di soste dopo, è finita che se le sono divise come si fa tra amici: Antonio s’è preso il Napoli e Claudio da ieri la Roma. Non resta che mettere la palla al centro. E poi darsele di santa ragione sportiva: ognun per sé. E al 90’ cena per tutti. A riportarlo è il Corriere dello Sport.