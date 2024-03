Raspadori, Spalletti vuole un cambio di rotta: per lui l'europeo ora è a rischio

Il giocatore del Napoli, complice il poco spazio trovato in stagione, sta faticando a mettere in mostra le sue qualità ed ora il tempo stringe

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori deve dare risposte a Spalletti, proprio come ha fatto Mateo Retegui. Il giocatore del Napoli, complice il poco spazio trovato in stagione, sta faticando a mettere in mostra le sue qualità e seppure Spalletti lo ha sempre considerato il suo talismano, ora il tempo stringe. Con un Retegui che ha praticamente ipotecato la convocazione a Euro 2024, Raspadori deve darsi da fare.

In Nazionale Raspadori conta infatti un solo gol e 7 assist all'attivo. Nonostante questo, però, Spalletti lo ha sempre convocato e impiegato, con minutaggi differenti. Le sue prestazioni rischiano però di non bastare per l'europeo: la Nazionale chiuderà la tournée domani con la sfida contro l'Ecuador, poi le amichevoli con Turchia e Bosnia Erzegovina... Per Raspadori serve un cambio di rotta, come riporta Il Mattino.