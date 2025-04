Repubblica - ADL non replica alle bordate di Conte e se ne va alle Maldive

Aurelio De Laurentiis parte, va alle Maldive. Aveva già deciso di andar via, come scrive Repubblica oggi in edicola. "Il rientro è previsto per lunedì 5 maggio" scrive il giornalista Antonio Corbo nel suo editoriale di oggi. "Conferma biglietti e linea: non risponde alle indefinite bordate del suo emotivo allenatore". Il presidente del Napoli dunque vivrà a distanza le prossime due partite del Napoli. Che saranno decisive come tutte da qui alla fine con l'Inter a pari punti e lo spareggio scudetto che a questo punto diventa ipotesi possibile, concreta. A tal proposito si parla di possibili date per la gara che a fine stagione può valere l'assegnazione del titolo.

