Novità sulla data del possibile spareggio scudetto. Ma c'è un'incognita

Con Inter e Napoli a pari punti in vetta alla classifica a cinque giornate dal termine del campionato italiano, La Gazzetta dello sport oggi in edicola parla del possibile spareggio scudetto. Tanti dubbi a cominciare dalla data. Intanto, da regolamento, la gara sarà secca, 90 minuti senza supplementari in caso di parità con eventuali rigori per decretare la squadra vincitrice del campionato italiano.

Al momento la data è un’incognita perché l’Inter potrebbe giocare la finale di Champions League il 31maggio e dal 2 al 10 giugno ci sarà la finestra FIFA per le nazionali. Secondo il quotidiano, ricordando l’incognita finale Champions League per l’Inter, la data potrebbe ricadere nell’ultima settimana di maggio, considerando che il campionato si concluderà proprio il 25 maggio.