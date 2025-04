Repubblica - Neres non è al top: Conte pensa a un altro modulo con l'Empoli

Con Anguissa e Di Lorenzo out per squalifica, contro l'Empoli Antonio Conte riflette sull'idea di poter cambiare ancora pelle al suo Napoli. Ne parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola con un focus tattico in vista di lunedì.

"Nelle sue notti insonni il tecnico ha già iniziato a riflettere sui due piani per sostituirli. Quello più semplice prevede la promozione tra i titolari di Mazzocchi (o Spinazzola) e Gilmour, con la conferma del modulo 4-3-3. Non si può escludere però un piano B più sorprendente ed elaborato. A Bologna gli azzurri hanno infatti sofferto di nuovo nel secondo tempo ed è apparso in condizioni di forma ancora precarie Neres, da poco rientrato dal lungo stop per infortunio. In sua assenza la squadra era stata rimodellata con il 3-5-2 e in attacco si era messo in luce Raspadori". Dunque potrebbe essere di nuovo il 3-5-2 il modulo scelto. Che poi sarebbe 4-4-2 con i movimenti degli interpreti.