Retroscena Acerbi: ha spinto per tornare proprio col Napoli, c'entra Juan Jesus

Francesco Acerbi è tornato a disposizione di Simone Inzaghi giusto in tempo per il big match tra Inter e Napoli. Non una scelta casuale, come rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Lo scorso 17 marzo, proprio nell’ultima partita dei nerazzurri contro i campani, Acerbi era finito in quella storiaccia del presunto insulto razzista a Juan Jesus.

Alla fine era stato assolto dal giudice sportivo per mancanza di prove e l’amarezza per la polemica aveva un po’ macchiato la gioia per la seconda stella. Anche per questo, il difensore non avrebbe mai voluto mancare a questa battaglia”.