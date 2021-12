Retroscena Andreazzoli: è stato Spalletti a consigliarlo a Corsi per l'Empoli

Luciano Spalletti è da sempre legato all'Empoli, così come al suo ex collaboratore Aurelio Andreazzoli. E al riguardo La Gazzetta dello Sport rivela un interessante retroscena: "Tra l’altro, sempre parlando fra amici, Spalletti ha dato al presidente Corsi il suggerimento sulla scelta dell’allenatore dell’Empoli: Andreazzoli. Quella telefonata è stata confermata da più parti, ma non era una raccomandazione, solo stima".