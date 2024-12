Retroscena Cds: il Napoli poteva allenarsi a Natale in caso di pari col Genoa

vedi letture

Da domani di nuovo al lavoro per preparare la gara del 29 contro il Venezia. Ma c'è un retroscena che il Corriere dello Sport racconta relativo alla gara di sabato vinta a Genova.

"Il giorno di Natale, però, il gruppo si fermerà ancora: tutti a casa, tutti in famiglia, tutti a respirare l’intimità degli affetti. Niente allenamento come da programma in caso di vittoria contro il Genoa. Proprio così: se il Napoli non avesse vinto, infatti, era concreta la prospettiva di una sessione di lavoro natalizia".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).