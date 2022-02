Retroscena: Giuntoli annunciò di avere già in pugno Fabian quando stava firmando Ancelotti

Nel 2018, Fabian Ruiz aveva messo d'accordo tutti, sia Giuntoli che il futuro allenatore Ancelotti. Il retroscena è stato raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola: "Giuntoli, nel momento della firma con Ancelotti senior, avendo seguito da vicino quel giovanotto, annunciò di averlo in pugno: prendere o lasciare? Lo presero, chiaramente, e a dodici mesi di distanza, potettero godersi l’acclamazione di Fabian Ruiz come Mvp dell’Europeo 21".