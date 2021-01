Retroscena Gazzetta - Insigne stava lasciando Napoli un anno fa: i dettagli

Insigne stava per lasciare il Napoli, l'arrivo di Gattuso ha cambiato tutto. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Non più tardi di un anno fa sembrava scontato che Insigne lasciasse Napoli, l’intesa con Aurelio De Laurentiis s’era incrinata parecchio. E poi, la storia dell’ammutinamento, le multe minacciate a tutti i giocatori. Insomma, s’era persa la tranquillità e la gioia di giocare per la maglietta azzurra. Dodici mesi dopo, Insigne vive una nuova dimensione, senza Mertens e Osimhen, il suo compito è diventato ancora più gravoso. Gattuso ha impostato il proprio progetto tecnico intorno al talento del capitano, convinto che le sue qualità possano essere determinanti per le ambizioni del club".