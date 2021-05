Retroscena Gazzetta: "Nei colloqui con ADL si è detto entusiasta di un reparto"

Cento e passa motivi, per essere contenti di avere lì davanti due attaccanti come Victor Osimhen e Hirving Lozano. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla del nigeriano e del messicano: "Perché oltre cento sono i milioni investiti da Aurelio De Laurentiis nelle ultime due estati per ingaggiare prima il messicano dal Psv (42) e poi il nigeriano dal Lilla (operazione da 70 milioni). Perché 25 sono i gol sommati dai due nell’ultima stagione: non tantissimi ma ottimi se rapportati alle presenze, visti gli infortuni. Insomma Luciano Spalletti ha nella sua scacchiera due cavalli, capaci anche di tramutarsi in alfieri per poter dare scacco a qualsiasi difesa.

E infatti nei colloqui avuti col presidente il neo tecnico si è detto entusiasta di avere attaccanti di questo calibro, con caratteristiche diverse che però ben si sposano".