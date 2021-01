Retroscena Gazzetta - Osimhen ha provato a giustificarsi, c'è una cosa che ADL non gli perdona

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna sul video di Osimhen in Nigeria per il compleanno: "Quei video apparsi sui social hanno scatenato la bufera, e Victor ha provato a spiegarli ai dirigenti del Napoli, raccontando di una festa a sorpresa, di cui non era a conoscenza. E fin qui ci può stare, difficile però comprendere come un professionista possa restare in mezzo a tanta gente senza manco una mascherina protettiva. Ed è proprio questo che De Laurentiis non può perdonare, anche per dare l’esempio a una squadra che nella scorsa primavera restò sempre in sede durante il lockdown senza mai tornare nei propri luoghi di provenienza".