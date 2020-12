Retroscena Gazzetta su Insigne: "Sa di avere sbagliato, c'è un gesto che lo conferma"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta l'espulsione di Insigne con l'Inter: "Insigne sa di aver sbagliato, tant’è che a bocce ferme ha chiesto scusa all’arbitro. E poi, non può passare il principio che il campo debba essere zona franca, dove ci si può offendere tra giocatori e insultare gli arbitri. Insigne è stato tradito dal suo amore per il Napoli, da quel carattere ribelle, che spesso lo porta ad emergere non solo nelle questioni tecniche, ma anche nelle discussioni in campo con gli avversari. Il ghigno mostrato a Lewandowski, per esempio, nell’ultima sfida con la Polonia, in Nations League, vestendo l’azzurro della nazionale, oppure il faccia a faccia avuto con un giocatore della Real Sociedad qualche settimana fa in Europa".