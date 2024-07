Retroscena Il Mattino - Calzona ha chiamato Di Lorenzo per chiarire il cambio di Napoli-Lecce

Calzona ha spiegato le ragioni del cambio: voleva maggiore freschezza con Mazzocchi. Non avrebbe mai pensato che il Maradona potesse fischiarlo.

Il prima possibile il caso legato a Giovanni Di Lorenzo va sistemato, in una maniera o in un'altra. Antonio Conte ha telefonato più di una volta al capitano azzurro, ma non è stato il solo, stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino.

Il quotidiano fa sapere che Francesco Calzona ha voluto chiamare l'ex Empoli per chiarire la vicenda legata alla sostituzione all'80' di Napoli-Lecce: si era detto che era stata fatta per volontà del club, ma il commissario tecnico della Slovacchia ci ha tenuto a smentire. Calzona ha spiegato a Di Lorenzo le ragioni del cambio: voleva maggiore freschezza con Mazzocchi. Non avrebbe mai pensato che il Maradona potesse fischiarlo. Il Mattino scrive che tale spiegazione è servita a spegnere una delle fiamme che bruciavano in petto a Di Lorenzo.