Retroscena Repubblica: dopo i ko con la Lazio ADL ha fatto un gesto per Conte

Il Napoli torna al successo dopo due sconfitte consecutive, una in Coppa Italia e l'altra in campionato, entrambe contro la Lazio. A Udine la squadra e Antonio Conte hanno ritrovato il sorriso dopo un periodo non proprio positivo, che però Aurelio De Laurentiis aveva derubricato come normali battute d'arresto. Lo scrive La Repubblica:

"Negli ultimi giorni Antonio Conte ha tradito una improvvisa tensione. Con lo strappo del primato da parte dell’Atalanta ha forse letto nell’ambiente una ingiustificata delusione. Niente di più sbagliato. Proprio il presidente gli è andato incontro con un rassicurante sorriso dopo la seconda sconfitta con la Lazio, neanche una parola su eliminazione dalla Coppa Italia e sul primato da riconquistare".