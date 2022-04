Retroscena Osimhen: con la Fiorentina ha giocato in condizioni precarie per un problema

Anche quando non è al meglio, Victor Osimhen sa come incidere su una partita. Lo dimostra il match con la Fiorentina, secondo Tuttosport

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche quando non è al meglio, Victor Osimhen sa come incidere su una partita. Lo dimostra il match con la Fiorentina, secondo Tuttosport: "Domenica il nigeriano aveva giocato in condizioni precarie a causa di un problema muscolare che ne ha condizionato il rendimento. Ciononostante ha segnato un gol e ha fornito un assist".