Retroscena Osimhen: si è spaventato dopo fastidio in partitella, poi sospiro di sollievo

Come sta Victor Osimhen? E' questa la domanda ricorrente alla quale ha risposto anche il Corriere del Mezzogiorno nella sua analisi odierna: "Victor ha terminato anzitempo la seduta per un risentimento alla coscia sinistra. Un fastidio avvertito durante la partitella che l’ha spaventato considerando il momento decisivo del campionato. Il risentimento si è ridotto ma, dopo il sospiro di sollievo, per precauzione Victor è tornato a casa. Prima la terapia del riposo, poi gli esami strumentali di oggi che certificheranno l’entità del problema, se si tratta soltanto di un affaticamento da smaltire rapidamente o di un infortunio muscolare che può metterlo a rischio per la sfida di domenica contro la Fiorentina".