Retroscena: rinvio allenamenti dopo conference call con ADL, Gattuso e alcuni calciatori

Il Napoli avrebbe dovuto riprendere domani gli allenamenti a Castel Volturno ma ha annunciato che i calciatori si ritroveranno in campo solo lunedì prossimo. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno svela come si è arrivati a questa decisione: ieri a seguito di una conference call tra alcuni rappresentanti della squadra, l’allenatore Rino Gattuso, il medico sociale Raffaele Canonico e il patron azzurro, è stato deciso il rinvio. Smart working dunque per tutti i tesserati del Napoli, in ossequio a una campagna a cui tutti i giocatori hanno aderito.