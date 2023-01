Retroscena Sirigu: c'è un'opzione in favore del Napoli per il 2024

Interessante retroscena svelato dal Corriere dello Sport in merito al trasferimento alla Fiorentina di Salvatore Sirigu

Interessante retroscena svelato dal Corriere dello Sport in merito al trasferimento alla Fiorentina di Salvatore Sirigu, con l'arrivo di Gollini in azzurro: "Salvatore Sirigu percepirà lo stesso stipendio di Napoli a Firenze. La cifra è di 700.000 euro netti, ma non solo. C'è la promessa, tra il portiere e la Viola, al termine dell'attuale stagione, di rivalutare assieme all’area tecnica l’opportunità di perseguire il rapporto in viola, anche se sull’estremo difensore gli azzurri possono vantare un’opzione di rinnovo fino al 2024".