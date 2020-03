Rinnovo Zielinski, in settimana videochiamata con l'agente: ingaggio più che triplicato

Il Napoli sfrutta la pausa forzata per l'emergenza Coronavirus per negoziare con i calciatori già in rosa i rinnovi di contratto. La priorità da questo punto di vista si chiama Piotr Zielinski, di cui si parla da tempo in relazione al prolungamento. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Tuttosport: "Con uno di questi, Bartlomiej Bolek, ha un appuntamento la prossima settimana con una videochiamata che servirà per cancellare vecchie ruggini e trovare la soluzione per il rinnovo del contratto di Zielinski, a scadenza 2021. Il nuovo accordo prevede un ingaggio stagionale netto fino a 3,5 milioni, anche se il nodo sarà la clausola rescissoria. Si parte dai 120 milioni proposti dal Napoli, contro i 65 richiesti dal polacco: la soluzione sugli 80 milioni".