Rivali per una notte, Lukaku ritrova Dybala: 37 reti in combinata lo scorso anno

Amici ma avversari per una notte. Napoli-Roma sarà anche la sfida del confronto tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala, una coppia che lo scorso anno ha fruttato 37 reti complessive ai giallorossi. La potenza fisica del belga – si legge anche sul Messaggero – al Maradona si scontrerà con l’estro dell’argentino, che il nuovo tecnico romanista Claudio Ranieri ha intenzione di rilanciare assolutamente. Il Napoli e la Roma stanno vivendo momenti opposti, dato che gli azzurri guidano la classifica con 26 punti mentre i giallorossi arrancano nelle zone medio-basse di questa Serie A.

Dybala e Lukaku invece sono accumunati dalla necessità di lasciare un segno ancor più importante. I due calciatori non hanno trovato ancora la loro miglior condizione in questa stagione: l’argentino infatti tornerà ad allenarsi solo oggi in gruppo mentre il belga è alle prese con un’infiammazione al ginocchio. Dybala poi ha siglato solo 2 reti ma contro gli azzurri ha messo a segno ben 4 gol e 5 assist in carriera. BigRom fermo a quota 4 reti e ha bisogno di nuovi slanci, visto che Conte punta fortissimo su di lui. La sfida del Maradona quindi potrebbe essere un momento di rilancio per entrambi, che devono scontare il ritardo di questi mesi tornando ai loro livelli migliori.