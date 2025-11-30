Roma-Napoli d'alta classifica, Repubblica: erano 36 anni che non valeva lo Scudetto

Il Napoli è pronto ad affrontare la Roma all'Olimpico in una sfida d'alta classifica che non si vede da una vita. Lo evidenzia La Repubblica: "Anche nella capitale lo scudetto è stato festeggiato per due stagioni di seguito tra il 2000 e il 2001, grazie tuttavia al passaggio di consegne tra Lazio e Roma, che peraltro si rivelò soltanto un intermezzo nell’egemonia settentrionale. Questa volta invece c’è il Napoli che ha già gettato le basi per aprire un ciclo e deve difendere il suo scettro di campione d’Italia in carica all’Olimpico.

Erano 36 anni che questa sfida non valeva per lo scudetto: 24 settembre 1989, era la sesta giornata, otto mesi dopo il titolo tricolore prese la strada del Vesuvio. Ancora più lontano il precedente del 1981, quando a 6 giornate dal traguardo le due regine del centro-sud si trovarono in testa alla classifica a pari merito con la Juventus, che nella volata finale mise ko entrambe. Ma questa promette di essere un’altra storia, se il buongiorno si vede dal mattino".