Roma-Napoli, la probabile formazione del Cds: c'è Manolas, resta un dubbio

Kostas Manolas domani notte all’Olimpico potrebbe figurare nell’undici iniziale, scrive il Corriere dello Sport sottolineando il recupero completato per far coppia con Koulibaly. Agiranno davanti ad Ospina che - si legge - ha nuovamente scalzato Meret, con Hysaj di ritorno sulla destra (per la squalifica di Di Lorenzo) e Mario Rui a sinistra. A centrocampo si va verso la riconferma della coppia Demme-Fabian con Politano, Zielinski ed Insigne in attacco (tornerà anche Lozano tra i convocati) alle spalle di uno tra Mertens ed Osimhen in ballottaggio: oggi, dopo la rifinitura pre-partenza, Gattuso avrà di certo le idee più chiare sull’argomento.