Rrahmani in dubbio per il Lecce: Calzona ha già in mente il sostituto

© foto di www.imagephotoagency.it

Amir Rrahmani si è fermato nell'allenamento di ieri e adesso è da considerare in dubbio per l'ultima partita di campionato, in programma domenica pomeriggio contro il Lecce. Ieri non ha svolto lavoro di gruppo, ma si è limitato al personalizzato e in palestra per un problema al tendine.

Se il difensore kosovaro non dovesse farcela è pronto Ostigard che quest’anno ha raccolto 17 presenze da titolare (1531 minuti) e altre sette da subentrato. Solo una rete in stagione che non è proprio da ricordare per qualità di prestazioni. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.